‘Nog geen concrete plannen voor stakingsactie bij Bijenkorf Den Haag’

In Rotterdam gingen Bijenkorfmedewerkers dinsdag de straat op tijdens hun lunchpauze om actie te voeren voor hogere lonen. Het is de derde stad van Nederland waar medewerkers hun ongenoegen uiten over het salaris. De FNV wil dat lonen meestijgen met de inflatie en dat het brutoloon minstens 14 euro per uur bedraagt. ,,Het is nu 11 á 12 euro bruto”, aldus Vermeulen. Er moet volgens de actievoerders ‘minimaal 10 procent loon bij’.

De acties begonnen bij de vestiging in Amsterdam. Daar werd twee keer in een week tijd gestaakt. De laatste keer dat het daarvoor gebeurde was in de jaren zeventig. Daarna volgden Amstelveen en Rotterdam. ,,We hebben in alle winkels gesprekken met medewerkers gevoerd over wat we gaan doen. Ook in Den Haag”, zegt Vermeulen. ,,Wat er concreet gaat gebeuren, weet ik nog niet, maar er is wel veel onrust. De medewerkers vinden het fijn dat er klanten zijn die hen steunen.”