Nog geen oplossing voor Haagse moslims die hier begraven moeten worden, onvrede groeit

Het begraven van moslims is een groot probleem in Nederland. Sinds de coronacrisis kunnen veel Nederlandse moslims niet meer begraven worden in het land van herkomst. De meeste gelovigen kozen daar tot nu toe voor omdat ze dan in een eeuwig graf terechtkomen. In Nederland zijn er wel begraafplaatsen voor onbepaalde tijd (99 jaar), maar die zijn erg duur. Sinds kort is er ook een islamitische begraafplaats in het oosten van het land, maar dat vinden de inwoners van deze regio te ver.