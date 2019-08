Nog kaartjes te koop voor P!nk op het Malieveld

Het grootste misverstand dat bestaat over het concert van P!nk op het Malieveld is dat het al volledig uitverkocht zou zijn. Er zijn circa 50.000 kaarten verkocht en daarmee is het veld goed vol, maar er kunnen nog altijd mensen bij.

Op 16 juni stond de Amerikaanse superster P!nk al in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het was het eerste Europese concert in het kader van haar Beautiful Trauma World Tour 2019. Het concert was in een mum van tijd uitverkocht , waardoor werd besloten een tweede datum in te lassen. Dat werd zondag 11 augustus, niet in Amsterdam, maar op het Malieveld in Den Haag. Ook nu ging de kaartverkoop snel los, maar anders dan bij het eerste optreden is het concert nog niet helemaal uitverkocht.

,,Met 50.000 bezoekers in de Amsterdamse Arena en de ongeveer 50.000 kaartjes die voor dit concert tot nu toe zijn verkocht, komen we op ruim 100.000 voor P!nk deze zomer'', zegt Shally Hurkmans van Mojo Concerts. ,,Waar P!nk in Amsterdam haar eerste concert in Europa gaf, is het Malieveld het slot van de Europese tour. Zo maakt ze de cirkel dus mooi rond in Nederland. Omdat het hier in de openlucht plaatsvindt en Amsterdam een indoor-concert was, verwachten we een ander sfeertje.''

Vertier

Al ver voordat de datum van het concert bekend werd gemaakt, was er al overleg met Staatsbosbeheer - eigenaar - over de beschikbaarheid van het terrein. ,,We zijn er trots op om dit concert te faciliteren'', zegt boswachter Jenny van Leeuwen. ,,Het terrein is gemaakt voor evenementen als deze. Ze zorgen voor vertier in de stad.‘’ Jenny van Leeuwen hoort tot de minstens 50.000 bezoekers die zondag vanaf 18.45 uur kunnen genieten van een bijna vier uur durend live-spektakel inclusief voorprogramma's van DJ KidCutUp, Davina Michelle en Vance Joy.

Mochten zich in de laatste dagen van de voorverkoop nog meer bezoekers melden, dan kan de capaciteit van het Malieveld eenvoudig worden opgerekt tot 60.000 of - zoals in 2016 bij Bruce Springsteen het geval was - 70.000. De wereldtournee is vernoemd naar het zevende studioalbum van de Amerikaanse artieste, in Nederland goed voor de platina status. De daarvan afkomstige single What About Us stond wekenlang op 1.

Bekijk hieronder de video van de voorbereidingen.

