Nog maar 99 dagen tot de finish van de Volvo Ocean Race

Het kan niemand ontgaan. In de stad is een groot publiciteitsoffensief begonnen om Hagenaars en Hagenezen te wijzen op de VOR. Vlaggen, posters en (social) media blikken vooruit naar het evenement dat van 24 juni tot en met 1 juli van het sportstrand en de Eerste Haven de belangrijkste plek van Den Haag maakt.

De verwachting is dat de VOR-zeilers de 24ste in de middag binnenlopen in de Scheveningse haven. Vanaf die dag zijn er dan een week lang volop gratis activiteiten gepland op het evenemententerrein. Van optredens van Splendid, Sven Hammond en de kinderhelden Ernst & Bobbie tot surfclinics en kennismakingen met Optimist-zeilbootjes voor jongeren.

En passant worden in die week nog het EK Optimist zeilen en NK studententeamzeilen afgewerkt. Ook wordt voor de kust een grootschalige freestyle kitesurfwedstrijd en zeeroei-demonstratie op poten gezet. Verder meldt energiedrankfabrikant Red Bull zich in Scheveningen met de meeste extreme vorm van zeilen - ‘foiling’, een soort vliegen over het water. Van 27 juni tot en met 1 juli scheren dan bij voldoende wind zestien teams over de zee met ultramoderne catamarans.

Finish

Na de aankomst vanuit Göteborg is het niet zo dat de zeven deelnemende zeilboten na een acht maanden durende wedstrijd over 45.000 zeemijlen ‘werkeloos’ blijven liggen ter hoogte van het zogenoemde ‘Race Village Beach’. Op zaterdag 30 juni is er bijvoorbeeld nog een allerlaatste ‘in port race’ - kort voor de kust.

,,En voor de woensdag in die week zijn we druk bezig om de twee Nederlandse boten - Team AkzoNobel en Team Brunel - tegen elkaar te laten varen’’, vertelt Niels Markensteijn van TIG Sports. Dit sportmarketingbureau organiseert de VOR-finish in opdracht van de gemeente.

Veel energie moet worden gestoken in het organiseren van het verkeer en de publieksstromen naar het strand. Er wordt ingezet op ruim 400.000 bezoekers in de finishweek.

Markensteijn: ,,We praten met de HTM over het inzetten van extra trams en bussen. Vanuit de leiding van de Ocean race denkt men na over de inzet van elektrische bussen en er worden aanvullende verkeersmaatregelen genomen in Scheveningen. Voor de haven komt een wegsleepregeling.’’