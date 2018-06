Nog maar één te gaan en dan ligt er 1640 meter tunnel onder de grond

Het is bijna zover, het einde is in zicht. Van de 1640 meter van de Victory Boogie Woogietunnel zijn er inmiddels 1639 geboord. Als deze af is, wordt aan de volgende buis begonnen.

Het klinkt alsof de klus van de ene tunnelbuis zo geklaard is, maar juist die laatste meter blijkt nog een opgave te zijn. De ondergrond is verzadigd met water waardoor het niet makkelijk is om de Mondriaanboor op het droge te krijgen. Het boren van de honderd centimeter neemt zeker nog een paar dagen in beslag.

Volgens de website Waarisdeboor.nl, waarop de voortgang van de tunnels is te volgen, is de laatste meter ook het spectaculairst. Hierdoor hebben al veel mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn om erbij te zijn als de laatste centimeter is behaald, maar dat is niet mogelijk. 'Er is niet voldoende ruimte bij de ontvangstschacht om op een veilige manier publiek te ontvangen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het werk ongestoord door kan gaan', valt op de site te lezen.

Om mensen toch de mogelijkheid te bieden de werkzaamheden te zien gebeuren, gaat er een paar uur voordat de boormachine door de wand gaat, een webcam aan waarop live is te zien hoe het laatste stukje tunnel voltooid wordt.

Twee buizen

De tunnel wordt dé nieuwe verbindingsweg in de Rotterdamsebaan. In een jaar tijd moet de Mondriaanboor twee tunnelbuizen van zo'n 1640 meter boren. De tunnel loopt vanuit de Vlietzone onder de Westvlietweg, de archeologische vindplaats Forum Hadriani, Voorburg-West en de Binckhorst-haven door. In de Binckhorst komt de tunnel weer boven de grond bij de Zonweg.