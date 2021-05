Nóg meer Bulgaren in brandwoonblok Schilderswijk: ‘Je kon wachten op zo’n brand als deze’

Door de brand in de Wouwermanstraat zijn er nóg meer Bulgaren gevonden die in armoedige omstandigheden leven. De gemeente heeft per direct drie woningen gesloten die deel uitmaakten van het woonblok. Volgens buurtbewoners sliepen gemiddeld tien tot vijftien mensen in de kleine huizen.

Het gaat om drie woningen in de Joris van der Haagenstraat. De woningen liggen parallel aan de huizen in de Wouwermanstraat waar in de nacht van woensdag op donderdag een vuurzee ontstond. De tuinen grenzen aan elkaar. De huizen vormen zo van de buitenkant gezien een woonblok.

De brandweer had de doorgang van sommige van de woningen in de Van der Haagenstraat nodig om bij de brandhaard te komen. Zo kwamen ook hier de armoedige leefomstandigheden aan het licht.

Schrijnende omstandigheden

Het sluiten van de drie woningen laat in een klap de enorme omvang zien van de schrijnende omstandigheden waarin arbeidsmigranten moeten leven. Donderdag werd al duidelijk dat het in een deel van de woningen aan de Wouwermanstraat goed mis moest zijn. De brandweercommandant vertelde dat ze zich rot schrok van de ‘in- en intrieste omstandigheden’ waarin de mensen hadden moeten leven. Opgeteld gaat het om tientallen, op nog geen 300 vierkante meter.

In de drie woningen aan de Joris van der Haagenstraat, op amper twintig meter afstand van elkaar, leefde Bulgaren hutjemutje in kleine huizen. Zonder uitzondering worden getallen tussen tien en vijftien bewoners genoemd. Aantallen konden wisselen, aan het begin of einde van de maand. Het zijn zowel mannen als vrouwen.

Net als in de Wouwermanstraat zijn de woningen nagenoeg allemaal privébezit, maar een blik in het Kadaster vertelt al dat slechts een klein deel ook de echte bewoners van de huizen zijn. Sterker nog: ook degene die als eigenaar vermeldt staat in het kadaster is nog niet altijd de echte eigenaar.

Dat weet ook een van de buurtbewoners die zelf een aanbod kreeg om haar huis te verkopen. Zij deed het niet. ,,Maar hij heeft meerdere huizen, ook een van de nu gesloten panden, en in de Wouwermanstraat. Hij pakt twee, drieduizend op een huis. Maar door zulke figuren zoek ik al twee jaar naar een ander huis, en kan ik niets kopen’’, zegt zij zuur. Gegevens uit het kadaster ondersteunen haar lezing.

Bouwsels

Buurtbewoners zeggen dat ze er al meerdere keren over geklaagd hebben. Alleen al door het grote aantal bewoners in de portiekwoningen met houten vloeren, was er veel overlast. Maar ook de troep om de huizen heen, en lawaai op straat of vanuit de tuin waren een ergernis. ,,Je kon wachten op zo’n brand als deze’’, zegt een moeder uit de straat. Een paar tuinen van de Wouwermanstraat waren volgezet met bouwsels. Bij een van deze bouwsels is brand uitgebroken. ,,Er zijn ook wel controles van de gemeente geweest’’, vertelt deze moeder, ,,maar elke keer vulden de huizen zich weer.”

De bewoners van de drie huizen kregen van de Haagse Pandbrigade nog de gelegenheid om hun koffers te pakken en moesten per direct vertrekken. Een actie die de gemeente deed vanwege de overbewoning en de slechte staat van de huizen. Een deel vond zelf ander onderdak, voor een ander deel regelde de verhuurder dat. ,,Maar dat is geen oplossing", aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Het is de tragiek dat degene die we in de huizen vinden, niet degene zijn die we moeten hebben. Dit zijn de arme drommels die misschien ook nog eens veel moeten betalen voor hun woning. We moeten de eigenaren hebben van de woningen. En het is niet zo eenvoudig om die te vinden.’’

Volgens de gemeentewoordvoerder verstoppen de echte huiseigenaren zich achter anderen, of achter een ‘wirwar van vage bv’tjes’. Om die reden werd onlangs het aantal ambtenaren dat hier onderzoek naar doet met tien fulltimers uitgebreid.

