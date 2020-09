Nog meer keuze in deelscooterland: 250 scooters van Check in Den Haag

Ergernis en angst over misbruik van deelscoo­ters in Delft

22 augustus Her en der in plantsoenen of op stoepen neergekwakte deelscooters van GO Sharing en Felyx, leenfietsen die overal en nergens op de grond liggen en scooters die in brand worden gestoken: de ergernis én angst bij bewoners in Delft neemt zienderogen toe. ,,Straks gaan er weer een paar in de fik. Dit kan zo niet langer.”