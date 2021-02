Nog meer miljoenen van het rijk voor versnelde woningbouw in Den Haag

Heb je een kleurtje of ben je homoseksu­eel? Dan heb je veel minder kans op een huurwoning in Den Haag

9 februari Het vinden van een huurwoning in Den Haag is al lastig. Maar als je een kleurtje hebt of homoseksueel bent is het helemaal moeilijk, blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeente Den Haag. Drie op de vijf verhuurmakelaars blijkt bereid te discrimineren bij de verhuur van woningen in de particuliere huursector. ,,Dit is zeer ernstig.’’