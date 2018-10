Nog meer steden bereikbaar met FlixBus vanuit Den Haag

Vanaf Den Haag kun je nu ook elke dag naar de Duitse steden Dortmund, Essen, Mainz, Wiesbaden, Würzburg, Erlangen, Aschaffenburg, Passau en Regensburg. De Belgische steden Brussel (Gare du Midi) en Brugge zijn nu ook vanuit de hofstad te bereiken. Drachten en Deventer zijn de Nederlandse steden die zijn toegevoegd aan de dienstregeling. In totaal zijn er nu 53 bestemmingen vanuit Den Haag bereikbaar.



Uit recente cijfers van het busbedrijf blijkt dat de FlixBus onder Hagenaars steeds populairder wordt. In de zomer van 2018 zijn 40 procent meer passagiers dan in dezelfde periode een jaar eerder op de FlixBus gestapt. De populairste bestemmingen zijn Amsterdam, Brussel en Antwerpen.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!