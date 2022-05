Nog minder mensen in de WW terwijl krapte op de arbeidsmarkt steeds nijpender wordt

Netflix, Tiktok of toch een boek lezen? ‘Het draagt bij aan je eigen ontwikke­ling, je eigen identiteit’

Lezen kinderen en jongeren in deze tijden van sociale media, Netflix en Temptation Island nog weleens een boek? En is het van invloed op de ontwikkeling als dat niet zo is? Ja, zegt Ellen van Heijningen, directeur van het Boekidsfestival dat dit weekend in Den Haag is.

21 mei