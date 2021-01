Nog nooit zo vaak alarmeringen voor KNRM Scheveningen als in 2020

In een terugblik op 2020 komt het KNRM Scheveningen met cijfers van het afgelopen jaar. In totaal werden 160 mensen veilig aan kant gebracht. De drukste dag was eind juni, toen de vrijwilligers op één dag zeven keer werden gealarmeerd. Daarnaast was de drukste maand in augustus, toen er in totaal 56 reddingsacties waren.