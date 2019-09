Nog steeds discriminatie en geweld bij Haagse politie: ‘Ze waanden zich met hun ploegchef onaantastbaar’

De Haagse politie is opnieuw in verlegenheid gebracht vanwege misstanden. Nóg steeds is er sprake van discriminatie en geweld. De kritiek richt zich vooral op bureau Hoefkade.

Begin dit jaar startte de politie een intern onderzoek nadat er bij de leiding van bureau Hoefkade signalen terechtkwamen over de verziekte cultuur op het bureau. Appgroepen waarin discriminerende grappen en opmerkingen zijn gemaakt vormen onderdeel van het onderzoek. 'Marokkanenverdelgers' zou een groep agenten zich onderling noemen. Het onderzoek richt zich tegen vier agenten en is nog niet af.

In een interne brief die in handen is van de NOS en NRC, schrijft de leiding van dit bureau in de Schilderswijk dat ze geschrokken is van de verklaringen en schrijnende voorbeelden. 'De vinger valt niet te leggen op een enkel voorbeeld, een gebeurtenis of een collega, het is een opeenstapeling van onwenselijke gedragingen die laat zien dat er sprake is van een ongezonde cultuur binnen een deel van het basisteam.'

Quote Ik kwam een keer op de binnen­plaats met een arrestant binnen, stond er een collega klaar Betrokken agent

Een van de betrokken agenten waartegen het onderzoek loopt, zorgde eerder ook voor het ontslag van een collega in 2016. Hij beschuldigde hem van het achterover drukken van het boetegeld. De rechter gaf de politie een tik op de vingers omdat er gelogen was en er niets van de beschuldiging bleek te kloppen, maar de betrokken agent was toen al ontslagen. ,,Hij was lid van een ploeg, dat waren gewoon cowboys, ze waanden zich met hun ploegchef onaantastbaar," zei de ontslagen agent gisteravond. En wie niet zo was, werd wel door de 'cowboys' gevormd: ,,Ik kwam een keer op de binnenplaats met een arrestant binnen, stond er een collega klaar, al met zijn handschoenen aan 'kutmarokkaan' te roepen. Hij was nog jong, wilde meedoen.''

In mei 2018 haalde de bureauleiding een agent van de straat nadat hij op grove wijze jongeren te woord had gestaan. Een van hen wenste hij een dwarslaesie toe zodat hij al op zijn zestiende in een rolstoel terecht zou komen.

Politiehond

Maar ook bij bureau De Heemstraat gaat het nog mis. Bij de rechtbank moesten gisteren drie agenten voorkomen. Een van hen liet in Transvaal een politiehond los op een man, omdat hij zijn handen niet zou hebben laten zien. Dat schreef hij samen met de andere twee op in een proces-verbaal. Camerabeelden vertelden het tegendeel. Om het erger te maken plantte de agent op het bureau stevig zijn voet in de bijtwond.

Quote Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getole­reerd Paul van Musscher

Politiechef Paul van Musscher ontkent dat er sprake is van een verziekte cultuur, waarbij jarenlang weggekeken is door de leiding. ,,Binnen onze eenheid wordt niets onder het tapijt geveegd", reageerde hij gisteravond. ,,Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Wij nemen alle signalen over bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen en buitensporige geweldstoepassing uitermate serieus.'' Hij wijst er op dat het ook agenten zelf zijn geweest die naar de leiding zijn gestapt.

Meerdere bronnen zeggen dat het ook hooguit om een klein deel van de 'collega's' kan gaan.