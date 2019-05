Nog steeds een raadsel wat er misging bij fataal ongeluk met hijskraan

Column ‘Ik ben een beminne­lijk mens; als u een keppeltje wilt dragen, leg ik u geen strobreed in de weg’

8:19 Ik dineerde onlangs in Antwerpen in een restaurant in het hart van de Joodse wijk. Het is toch een beetje alsof je in een komische film van Louis de Funes bent beland: de straten waren bevolkt door mannen met hoge hoeden en lange baarden.