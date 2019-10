Nog steeds geen duidelijkheid over komende jaarwisseling: vuren worden nooit meer als vanouds

Delftse Syriëgan­ger Hafida (27): 'Ik zal iedere straf aanvaarden’

13:12 De Delftse Syriëganger Hafida (27) zit met haar drie jonge kinderen vast in een detentiekamp in Syrië en wil dolgraag naar huis. De politiek is verdeeld en ook experts zijn er nog niet over uit wat er met de tientallen Syriëgangers moet gebeuren. Ondertussen verslechtert de situatie met de dag. Vanuit detentiekamp Al Roj is Hafida bereid haar verhaal te doen. ,,Er zijn onmenselijke dingen in het kalifaat gebeurd.''