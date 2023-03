Nog steeds kan je staan op de puinhopen van het bombardement op Bezuidenhout

Afzwaaiend burgemees­ter Bijl kende Leidschen­dam-Voor­burg amper voordat hij begon

Zo ben je Nederlands ambassadeur voor negen staten in de Caraïben, zo word je gevraagd als waarnemend burgemeester voor Leidschendam-Voorburg. Het contrast tussen swingende salsa in de straten van Port of Spain en het vlaggenprotest van boze boeren in Stompwijk kan niet groter zijn, toch zag Jules Bijl soms verrassende overeenkomsten. ,,Alleen op Trinidad waren er al drie malls”, zegt hij.