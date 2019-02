Nog steeds naar het huis van vroeger: ‘Nooit geld, wel vrijheid’

Waarom is het weiland weg?

,,Mijn vader heeft in zijn leven veel meegemaakt. Op zijn 55ste was hij op. Voor mijn oudste broer was het niet rendabel om zijn land over te nemen. Het boerenbedrijf werd daarom in 1977 opgeheven. De weilanden zijn aan de gemeente verkocht.”



Geldt dat ook voor de boerderij?

,,Nee, mijn jongste broer woont in het ouderlijk huis. In '87 was er nog brand in de stallen. Door de dikke tussengelegen muren is het huis gespaard gebleven. Later is een stuk aangebouwd. Daar woonden mijn ouders. De originele boerderij is heel oud, uit 1600 of 1700 geloof ik.”



Komt u er graag?

,,Ja, nog steeds. Mijn broer en schoonzus onderhouden de boerderij heel mooi. Vroeger, als kind, speelden we het liefst buiten. Tenzij de koeien in de wei stonden, dan schommelden we in de stallen. Gewoon in een autoband."