Nog steeds onduidelijkheid over hoe Orlando omkwam

De Rotterdamse tiener verdronk in februari onder raadselachtige omstandigheden in een plas in de Haagse wijk Ypenburg (foto). In verband hiermee zit Hagenaar Roy B. (27) vast. Hij zou hebben toegekeken terwijl de jongen verdronk. Het OM sluit niet uit dat er meer is gebeurd, maar heeft er geen bewijs voor.



Een getuige zou volgens de advocaat ‘de hele zaak kunnen veranderen’.



