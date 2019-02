Nog steeds overlast op Tesselseplein en Teniersplantsoen, dus cameratoezicht blijft

Burgemeester Pauline Krikke nam het besluit om de camera’s op te hangen in november vorig jaar. Dat werd toen gedaan met oog op de jaarwisseling. Toen was al bekend dat na oud en nieuw zou worden bekeken of het toezich moet worden verlengd. Er was namelijk sprake van meer overlast. Zo werden er rond het Tesselseplein brandjes gesticht, zaken vernield en was er sprake van geluidsoverlast.