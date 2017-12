Nog steeds te lang wachten op rijexamen bij CBR Rijswijk

Rijswijk zit daarmee als een van de weinig examenlocatie van Nederland boven de norm van zeven weken. In Rijswijk moesten afrijders vorige week gemiddeld weken wachten als ze wilden afrijden voor hun eerste examen rijbewijs B. Voor een herexamen is de wachttijd zes weken, terwijl de landelijke norm vijf weken is.

Dat blijkt uit cijfers van dataplatform Localfocus. Dat zette alle cijfers van de 53 examenlocaties in Nederland op een rijtje. In de afgelopen twaalf weken voldeed Rijswijk in totaal zeven weken niet aan de wachttijdnorm voor het eerste examen en acht weken niet aan de wachttijdnorm voor het herexamen. De gemiddelde wachttijd voor het eerste examen lag in Rijswijk in de afgelopen twaalf weken op 8 weken voor het eerste examen en 6 weken voor het herexamen.