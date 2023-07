Nog te weinig vrouwen zijn beschermd tegen hpv: ‘Bijna 90 procent van de bevolking loopt virus op’

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Krissi: 'Toen ik het apparte­ment zag sprak het uitzicht mij het meeste aan'

Krissi (29 jaar) is op haar achttiende naar Den Haag verhuisd en is nooit meer vertrokken. Haar appartement omschrijft ze als een wens die is uitgekomen waar ze heel fijn woont. Ze laat ons graag haar appartement zien, inclusief het prachtige uitzicht!