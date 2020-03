Nog tien wit-waszaken in beeld bij spookwoningen in Den Haag

Mijn Tuin Natuur midden in stad: 'Hoezo naar 't platteland?'

1 maart Bram van de Berg heeft een bijzonder natuurlijke tuin in de statige Haagse wijk Duinoord. Vooral het tuinhuis blinkt uit in duurzaamheid. Bram bouwde het met enkel restmateriaal. Deze week het verhaal over de tuin van Bram in de rubriek Mijn Tuin.