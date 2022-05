Nog tienduizenden Hagenaars hebben recht op een eenmalig extraatje van 900 euro: ‘De nood is enorm’

Bulgaar (22) die in Den Haag van vier hoog ‘uit raam werd geduwd’ ligt met zwaar letsel in ziekenhuis

De man die woensdagavond in Laakkwartier vanaf vier hoog uit een raam op straat viel, is een 22-jarige Bulgaar. Daarbij raakte hij zeer ernstig gewond. De politie onderzoekt of er sprake is van een bewuste duw, maar hield wel twee verdachten uit Bulgarije aan.

29 april