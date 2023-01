Nog twee tieners opgepakt na reeks geweldsincidenten in Den Haag-Zuidwest

Na een schoolfeest op 22 december ontstond er ruzie tussen twee groepen jongeren in een Haagse tram. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is daarbij gevochten en gestoken. In beide groepen raakte iemand gewond.



Het incident lijkt niet op zichzelf te staan. De politie en het OM vermoeden dat de ruzie in de tram in verband staat met twee geweldincidenten op 27 december. In de middag werd een 13-jarige jongen naar het schoolplein gelokt en daar (zwaar) mishandeld door ongeveer tien personen, volgens het OM. Om wraak te nemen op zijn belagers zou hij diezelfde avond nog naar de avondwinkel op de Beresteinlaan zijn gegaan. ‘Daar heeft hij een 15-jarige jongen neergestoken’, meldt het OM. Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond.