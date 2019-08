Nog veel onduidelijkheid over steekpartij in Laak waarbij 17-jarige man uit Elst gewond raakte

Gisteren kwam er bij de agenten een melding binnen dat er een man in het park was die een tak in zijn been zou hebben. ,,Al gauw bleek dat de wond niet veroorzaakt was door een tak, maar dat het een steekwond betrof”, laat de politie vandaag weten. Het slachtoffer is door de verwonding veel bloed verloren en is vervolgens vervoerd naar het ziekenhuis.