Nog veel raadsels rond neergestoken vrouw in sjieke Benoordenhout

De politie hult zich nog in stilzwijgen over wat er zich heeft afgespeeld in de woning aan de Hanedoesstraat, in het sjieke Benoordenhout. Een vrouw raakte maandagavond in die woning ernstig gewond door messteken.

Agenten hebben een man meegenomen die zich tijdens het incident in het appartement bevond. Wat hij vertelt heeft, of wat er verder is gebeurd, zegt een woordvoerder ook een dag later niet te kunnen zeggen. ,,Dat is nog in onderzoek.’’ Wel benadrukt de woordvoerder dat de man niet is aangehouden.

De vrouw werd maandagavond even voor zeven uur gevonden in de woning op de derde verdieping. Nadat het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis was overgebracht, deden forensische rechercheurs tot ongeveer 23.00 uur onderzoek in de woning. Daarna werd de voordeur van het huis verzegeld.

Een medebewoner van het portiek vertelde gisteren dat hij niet thuis was toen de politie arriveerde en dat hij niet weet wat er voorgevallen kan zijn. ,,Het zijn expats,’’ is het enige wat hij weet. ,,Daar zijn er hier heel veel van’’, voegt hij er nog aan toe.

Londen

De flat staat op naam van een Russische dame. Of zij ook degene is die is neergestoken, is onduidelijk. Zij zou in Londen op een kantoor van een groot internationaal bedrijf werken. Opvallend genoeg heeft een agent op de voordeur een kennisgeving aan de bewoners opgehangen met de mededeling dat de politie in de woning is geweest.

