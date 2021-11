Nog veel vraagtekens over bron koolmonoxide die 14-jarige jongen het leven kostte

Nog één keer over het Binnenhof: de kenners vertellen wat je niet hoort van een gids

Het is bijna onvoorstelbaar, maar het Binnenhof is vanaf volgende maand voor zeker vijf jaar afgesloten. Het hart van de democratie én van Den Haag wordt een bouwplaats. Wie nog een kijkje wil nemen, moet echt opschieten want de eerste bouwhekken staan er al. Dit weekend gaan alle gebouwen al dicht voor het publiek. We gaan nog één keer kijken met een paar kenners.

31 oktober