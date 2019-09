Nog vier jongens vast voor dood Hagenaar (71)

Mishandeling

Nico Schoonhoven werd maandag op de Willem de Zwijgerlaan in het Haagse Statenkwartier mishandeld door een groepje jongeren. Hij was net bij de fysiotherapeut geweest. Toen hij naar huis wilde gaan, blokkeerde de jongeren zijn weg en sloegen ze hem in zijn gezicht, aldus zijn fysiotherapeut die de man opving na het geweld. Schoonhoven kwam bij hem op adem en ging daarna lopend naar huis. Daar zakte hij in elkaar. Hij overleed later in het ziekenhuis.



De 14-jarige jongen die zich woensdag heeft gemeld bij de politie, blijft nog twee weken in de cel. De rechter verlengde vanmiddag zijn voorarrest.



Inmiddels is sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer. Dat zou duidelijk kunnen maken of de dood van de Hagenaar daadwerkelijk verband houdt met de mishandeling. De uitkomst is echter niet vrijgegeven.