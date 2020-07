Nonchalant HCC komt met de schrik vrij, VCC verslaat ACC: ‘Maar we waren te gemakzuchtig’

video Viruswaan­zin demon­streert met pannen, snoepjes en stoepkrijt op Binnenhof

12 juli Actievoerders van Viruswaanzin hebben de Dam in Amsterdam vanmiddag verruild voor het luchtruim boven Den Haag en het Binnenhof. De anti-lockdownorganisatie zou aanvankelijk vanmiddag protesteren in de hoofdstad, maar kondigde via sociale media al aan naar de hofstad te trekken.