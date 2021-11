Noodbevel tijdens persconferentie in centrum Den Haag: ‘Kom niet naar Turfmarkt’

Onderne­merslo­ket kon vanwege corona twee jaar niet open, en moet nu misschien meteen weer dicht

Het is dé plek waar ondernemers uit Den Haag terechtkunnen voor al hun vragen en problemen: het Ondernemersportaal. De opening van het fysieke loket op het stadhuis is lang vertraagd, maar vorige week was het dan eindelijk zover. De kans is echter groot dat het loket binnenkort alweer dicht moet vanwege aangescherpte coronamaatregelen.

15:48