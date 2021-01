Noodlijdend Vestia splitst zich op in drie lokale corporaties: ‘Eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor huurders’

UpdateOndanks een eerdere reddingsactie blijven de schuldenproblemen van woningcorporatie Vestia zo groot, dat de volkshuisvester zichzelf in drieën wil splitsen. Eén in Den Haag, één in Delft en Zoetermeer en één organisatie in Rotterdam, meldt Vestia. Met de drie ‘sobere’ woningcorporaties hoopt Vestia meer aan het onderhoud van haar woningen te kunnen doen, zich in te kunnen zetten voor bijzondere doelgroepen en weer bij te dragen aan nieuwbouwopgave.