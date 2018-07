Sybrand Buma fietst zichzelf talkshow M in

14:44 Sybrand Buma, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, fietst zichzelf de talkshow M in die maandag weer begint op NPO 1. Buma is gevraagd dagelijks te vertellen over zijn Top 5 van mooiste Tour de France momenten.