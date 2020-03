Nooit eerder viel er zoveel regen in Den Haag: ‘Bomen kunnen verdrinken’

Gemeentemedewerkers Marcel Tirion, Arno Lammers en Arthur Hagen zijn deze dinsdag druk in de weer met het meten van de grondwaterstand in de Stationsbuurt. Ze kijken mee hoe een collega een meetapparaat in een putje bij het Huygenspark stopt. Het is een van 500 meetpunten voor grondwater in de stad, die om de zoveel tijd worden bekeken door de gemeente om vast te stellen of er maatregelen moeten worden genomen. Het water blijkt deze middag 64 centimeter onder de straat te liggen. Dat is veel hoger dan normaal en 6 centimeter hoger dan wenselijk is, geven ze aan.