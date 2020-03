Nooit eerder zo druk bij herdenking verwoestend bombardement op Bezuidenhout

Vijf vragen over hoe op Binckhorst het proefje met de Omgevings­wet ontplofte

Het is een landelijke lakmoesproef voor de nieuwe Omgevingswet, de ontwikkeling van de wijk Binckhorst. Regelarm is de nieuwe wet zeker. Maar Den Haag liet de teugels wel erg ver vieren, is vandaag de kritiek in een debat in de gemeenteraad.