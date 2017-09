Nooit meer gepruts met wachtwoorden

Met een verhit gezicht rent een verpleegster door de gangen van een ziekenhuis. Haar patiënt verkeert in levensgevaar en ze heeft dringend essentiële informatie uit het patiëntendossier nodig. Maar eenmaal bij de computer, staat het scherm op zwart. Want het systeem is beveiligd. ,,En daarom zie je in ziekenhuizen regelmatig briefjes met wachtwoorden aan een monitor hangen'', zegt onderzoeker Thomas Quillinan. ,,Een ramp voor beveiliging. Maar het redden van mensenlevens gaat in een ziekenhuis nu eenmaal boven een mogelijk inefficiënt gebruik van een computer. Terwijl die twee dingen natuurlijk gewoon samen zouden moeten gaan.''

Intreerede

Quillinan (40), een geboren Ier, houdt morgenmiddag z'n intreerede als nieuwe lector van De Haagse Hogeschool. Dat is de officiële aftrap van zijn praktijkgerichte onderzoek naar het gebruik van apparaten die aan het internet zijn gekoppeld. ,,Denk dan niet alleen aan je smartphone, maar ook aan deuren die communiceren met een alarm, weegschalen in ziekenhuizen of een lichtschakelaar die je op afstand bedient. De meeste mensen hebben geen idee hoe die dingen precies werken.''

Dat is maar goed ook, zegt Quillinan. ,,Je moet je er als gebruiker niet druk om maken hoe iets werkt. Als het maar werkt. En dat de gegevens veilig zijn.''

Quote Je kan versleutelen wat je wilt, maar er lekt nog steeds informatie weg. Thomas Quillinnan

Dat laatste is nog maar de vraag. ,,Een deur die open en dicht gaat, stuurt informatie naar de alarmcentrale. Die informatie is versleuteld, dus lastig te kraken. Maar alleen al het feit dat er informatie wordt verstuurd, zegt iets over het gebruik ervan. En dat is dan weer een manier om te achterhalen of bewoners wel of niet thuis zijn. Dan kan je dus versleutelen wat je wilt, maar er lekt nog steeds informatie weg.''

De gegevens van apparaten wordt doorgaans opgeslagen in de 'cloud'. ,,Maar zo'n cloud bestaat natuurlijk helemaal niet echt,'' zegt de Ier. ,,Het is ruimte die wordt ingenomen op de servers van bedrijven als Google en Facebook. Je mag er in principe vanuit gaan dat die gegevens veilig zijn. Maar ja, het zijn ook bedrijven die geld verdienen met advertenties, en jouw gegevens daarvoor hard nodig hebben. Dat belang is niet hetzelfde als jouw privacy-belang.''

Quillinan wil dat mensen zich meer bewust zijn van beveiliging en van de risico's die kleven aan het gebruik van apparaten. ,,Op het oog is er een enorm spanningsveld tussen gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. Hoe veiliger je een apparaat maakt, hoe meer wachtwoorden er nodig zijn. En hoe lastiger het apparaat te gebruiken is.''

Versleuteld

Maar gebruiksvriendelijkheid en veiligheid kunnen wel degelijk hand in hand gaan, betoogt de onderzoeker. ,,Er zijn al programma's die een unieke en versleutelde toegangscode voor al je accounts ontwerpen. Zodat je nooit meer hoeft te prutsen met wachtwoorden. Dit soort initiatieven moet meer kans krijgen.''

Quillinan wil dat met name grote bedrijven meer doen aan beveiliging. ,,Ze worden afgerekend op winst. Winst die met name wordt behaald door het verkopen van gebruiksvriendelijke apparaten. Daarbij is te weinig oog voor veiligheid en staan er allerlei deuren open voor hackers.''