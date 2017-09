Nooit meer huiswerk op het Veurs Lyceum

Uit gewoonte fietsen de leerlingen van het Veurs Lyceum in Leidschendam nog steeds met hun schooltas naar huis. Maar eigenlijk hoeft dat vanaf dit schooljaar niet meer. Het lesrooster op het Veurs is volledig op zijn kop gezet. Zozeer zelfs, dat een leerling die een beetje handig plant geen huiswerk heeft. En z’n boekentas dus op school zou kunnen laten.



Tot deze zomer was het Veurs een gewone school. ,,We draaiden een 45 minutenrooster’’, zegt rector Charlotte van Thiel-Tuininga. ,,Van tien voor half negen ’s ochtends tot diep in de middag hadden de leerlingen les. Als je pech had, acht verschillende vakken op een dag. Leerlingen waren bijna meer tijd kwijt met het in- en uitpakken van de boekentas dan dat ze volwaardig les kregen. Laat staan dat er genoeg ruimte was om echt in gesprek te gaan met de leerlingen.’’



Dat moest anders, besloot Van Thiel. Ze had al eens gehoord over het flexrooster. Een rooster waarbij je meestal maar drie vakken op een dag krijgt en zo min mogelijk huiswerk. ,,En niet zomaar een uurtje les, nee tachtig minuten lang’’, zegt Van Thiel. ,,Dus zelfs met in- en uitpakken van de boekentas is er meer dan genoeg tijd om je écht in de stof te verdiepen.’’ Dat verdiepen kan voor en na school nóg een slagje intenser, als leerlingen de flexuren kunnen bezoeken (zie kader).