Nooit meer je paspoort hoeven laten zien op de luchthaven of hotel: je gezicht is voortaan je pasje

ADO-aanvaller Malik Sellouki grijpt kans na ‘mentaal zwaar’ jaar: ‘Ik denk er niet graag aan terug’

Een van de meest opvallende namen bij ADO Den Haag in de eerste weken van het nieuwe seizoen is Malik Sellouki. De 23-jarige Fransman verbeet zich vorig seizoen onder Dirk Kuyt en Dick Advocaat vaker dan hem lief was op de reservebank, maar onder Darije Kalezic is hij opgeleefd. Al kwam dat er tegen Roda JC maar mondjesmaat uit.