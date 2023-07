Nooit meer Parkpop is even slikken: ‘Heb er altijd een zwak voor gehad’

indebuurt.nl Dit was het dan: 40 jaar Parkpop in beeld

Vrijdag 21 juli sloeg de bom in de Haagse popwereld. De stekker is uit Parkpop getrokken. Het grote gratis festival wordt niet meer georganiseerd. 39 keer was Parkpop in het Haagse Zuiderpark en de jubileumeditie was op 12 juni 2022 op het Malieveld. Wij blikken, met tranen in onze ogen, terug op al deze jaren.