Nooit meer zoeken naar een vrij parkeerplekje

Raadslid Marieke van Doorn (D66) pleit voor het plan om beschikbare parkeerplekken in Den Haag via een speciale parkeerapp vindbaar te maken. De app voor smartphones zou moeten voorkomen dat automobilisten onnodig lang door de stad blijven rijden op zoek naar een vrije parkeerplaats. ,,Het is heel goed dat dit stadsbestuur serieus werk maakt van slimme mobiliteitsoplossingen. Innovatie is een belangrijk middel om de drukte in de stad het hoofd te bieden”, aldus Van Doorn.

Uitstoot

De app moet de oplossing bieden voor het vele verkeer dat nabij een eindbestemming in de stad of woonwijk zoekt naar een vrije plek. Dat scheelt volgens de fractie niet alleen heel veel irritatie bij automobilisten, maar ook onnodige uitstoot, drukte in straten en het draagt bij aan een betere verdeling van het autoverkeer in onze stad. ,,We moeten slim omgaan met de schaarse ruimte in Den Haag’’, geeft Van Doorn aan. ,,Natuurlijk is het altijd beter om de fiets te pakken of het ov te gebruiken, maar soms ontkom je niet aan het gebruik van een auto. Het is dan fijn als je dankzij een slimme app heel snel een vrije parkeerplek vindt. Immers is het voor niemand fijn om lang rond te rijden.”