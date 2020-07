‘Nooit te oud om te kleren’ vindt blogster Martje van der Brug (61)

Menige vrouwenboekenclub boog zich over ‘Wat doen we met moeder’, ‘Havo is geen optie’ of ‘Zo doen we dat hier’. De romans van de Voorschotense auteur Martje van der Brug (61) gaan over actuele en persoonlijke zaken. Dat maakt ze uiterst geschikt voor een boekenclubavond met bier, wijn, happen en intieme verhalen.