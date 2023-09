Noor (15) is de nieuwe burgemeester van Madurodam en wil een sport- en speldag voor kinderen organiseren

Man (32) zwaarge­wond bij steekpar­tij in Den Haag, politie doet inval in woning

Bij een steekpartij aan de Loenensestraat in Den Haag is vrijdagnacht een 32-jarige man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een inval gedaan en een keukenmes in beslag genomen.