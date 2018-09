Noordanus heeft spijt van 'Scheveningen'

Noordanus was van 1989 tot 2001 wethouder van ruimtelijke ordening en verantwoordelijk voor de metamorfose van de badplaats. In het boek erkent hij fouten te hebben gemaakt. 'Peter, daar had je beter op moeten letten', denkt hij fietsend over het Gevers Deynootplein. De nieuwbouw van Holland Casino is niet geworden wat hij verwachtte van Pi de Bruijn, die ook de nieuwe Tweede Kamer had ontworpen. 'Het gebouw is veel te gesloten.' Dat Noordanus er toch mee instemde, wijt hij aan 'een beginnersfout'. De grootste mislukking vindt hij de Zwolsestraat. Als excuus voert hij aan dat het complex de 'erfenis' was van zijn voorganger Adri Duijvesteijn. Ook de woontorens tegenover de Palace Promenade krijgen in zijn ogen 'zeker geen tien'.