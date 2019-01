Noordelijke boulevard is in mei klaar

'De allermooiste en beste badplaats van Noord-Europa'. Dat wordt Scheveningen in de woorden van wethouder Boudewijn Revis (VVD), die de badplaats in zijn portefeuille heeft. En die stralende status van Scheveningen komt steeds dichterbij. Revis heeft net kunnen bevestigen dat de bouwput die er nu nog ten noorden van de Pier is te zien op 15 mei is getransformeerd tot een nieuwe boulevard met nieuwe horeca en een nieuwe parkeergarage. De strandtenthouders kunnen vanaf dat moment hun paviljoens gaan opbouwen op dat deel van de Scheveningse kust. ,,Precies zoals we dat met alle betrokkenen vorig jaar hebben afgesproken.” Er is Den Haag veel aan gelegen dat Scheveningen terug op de kaart komt als moderne, goed bereikbare en fraaie badplaats. Daarin is de afgelopen jaren al miljoenen gestoken en het opknappen gaat door. Ook als de Noordboulevard, waar ook tijdens de kerstvakantie hard werd doorgewerkt, half mei wordt opgeleverd. ,,Dan gaan we naar het stuk voor het Kurhaus", zegt Revis. Nieuw wordt daar ook de komst van Legoland. De bouw daarvan is al zo ver dat in maart kan worden begonnen met de afbouw en de inrichting. Met veel Legosteentjes. De opening voor het publiek volgt in februari 2020.

Doorgang

Om Legoland, maar ook de rest van de boulevard op dat deel beter te kunnen bereiken is de gemeente in overleg met het Kurhaus over een betere doorgang. ,,Er is een aantal varianten om langs het Kurhaus te lopen, waarover we in gesprek zijn met de eigenaar van het hotel. Het wordt er sowieso mooier dan nu", zegt Revis. Maar eerst half mei de oplevering van het noordelijke deel van de boulevard. ,,Een ongelooflijk ingewikkelde operatie waarbij het gedateerde vastgoed ook helemaal wordt herontwikkeld.”



Het strandseizoen begint komende maand maart al. De strandpaviljoenhouders die in het nu nog openliggende stuk tussen de Pier en het Zwarte Pad willen gaan bouwen, moeten dus tot half mei wachten. ,,Dat wisten ze. Maar het is wel goed om te horen dat we op schema liggen. Want voor hen zijn de voorbereidingen ook in volle gang.”



