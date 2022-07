Noot lokt oudere werkzoekende met eigen bus voor de deur, vrije schoolvakanties en 500 euro bonus

Als het een beetje warm is, gaan in Den Haag de brandkra­nen open: ‘Dit vinden wij geen grapje’

Het was dinsdagavond weer raak: met ongeveer 37 graden Celsius op de thermometer werden er weer brandkranen opengedraaid in Haagse volkswijken. Tienduizenden liters water stroomden over straat. Maar niet iedereen is even blij met deze traditie. ,,Van dit water kun je gewoon een kopje thee zetten.”

