Nootdorper (19) en Haagse vrouw (20) opgepakt voor verkoop van valse vaccinatie- en testregistraties

Of de twee ‘grote of kleine vissen’ zijn in de vervalsingen van QR-codes kan de politie nog niet zeggen. ,,Wat zeker is dat ze QR-codes hebben verkocht, maar hoe groot de omvang van hun handel is kunnen we nog niet zeggen”, zegt een woordvoerder van politie Midden Nederland, waar de twee opdoken in het onderzoek dat daar werd gedaan naar deze vervalsingen.