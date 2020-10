Normale en sneltest bij teststraat Van der Valk in Nootdorp

golfbrekers Deze student neemt corona serieus: ‘Elkaar knuffelen en kussen doen we niet’

8 oktober Deze keer in de rubriek Golfbrekers: student Bestuurskunde Sebastiano Pinna (21) uit Delft. Hij neemt corona serieus. Zijn doel is om verspreiding van het virus tegen te gaan. Als allround teamleider bij supermarkt Plus in de Bomenwijk in Delft werkt hij daarom op aangepaste tijden. De 21-jarige student vertelt.