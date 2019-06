North Sea Baeachrugbytoernooi bewijst dat de Nederlandse teams op achterstand staan

Larissa Fransen moest er wel even van bijkomen. Met haar club RC Delft, verliezend finalist op het NK-veld, werd ze door de Russische nationale ploeg onder de voet gelopen. In krap tien minuten brak 'het rode gevaar' liefst dertien keer door de Delftse defensie. ,,Niet normaal hoe snel dat ging", zegt de winger uit Naaldwijk. ,,Wij waren nog aan het nadenken hoe we ons moesten positioneren en zij waren ons alweer voorbij. Zij snappen het spel zo goed! We hadden echt geen schijn van kans."

Lees ook Harde tackles op het Scheveningse strand Lees meer

Toegegeven, RC Delft speelde niet in de sterkste bezetting. Maar dat heeft ook alles te maken met hoe Nederlandse rugbyteams het toernooi zien. Zij komen naar het Scheveningse strand om het seizoen af te sluiten. De buitenlandse teams zijn er om punten voor de Europese toer, die eindigt met een finale in Portugal, te vergaren. ,,Sinds de NK-finale hebben we niet meer getraind. Wij zijn hier voor de lol, als afsluiter na een trip naar Berlijn. We hadden ook naar Ameland kunnen gaan, daar is ook een beachtoernooi. Maar daar doen veel teams de tweede dag niet meer mee, omdat ze te dronken zijn. Dan is dit leuker, dit is veel serieuzer."

Quote Zij snappen het spel zo goed! We hadden echt geen schijn van kans. Larissa Fransen, RC Delft

Alleen RICS nam het niet zo nauw. Dit Engelse team werd uit het toernooi gezet wegens een te hoog alcoholpromillage. ,,Die hebben we maar met dertien kannen bier op het strand gezet. Ver weg van het toernooi", zegt Kasper Bleijenberg.

De vicevoorzitter van de European Beach Rugby Association is wel blij met de komst van het Russische mannen- en vrouwenteam. ,,Zien Nederlandse clubs ook eens wat er voor deze sport eigenlijk nodig is." Wijselijk heeft Nederland besloten om geen nationale teams naar het EK in Moskou, dat later dit jaar wordt gespeeld, te sturen.

Sevens

Ondertussen denderde het Russische vrouwenteam door in het toernooi. Overwinning na overwinning werd binnengesleept. ,,Onze kracht is dat heel veel van mijn teamgenoten rugby sevens spelen", zegt Mariya Grishina. ,,Dat lijkt wel een beetje op het vijf tegen vijf in beachrugby, ook tactisch. Daarvoor heb je ook snelheid en beweeglijkheid nodig." In Nederland is rugby met zeventallen ondergeschikt aan dat met vijftientallen. Recent heeft Rugbybond Nederland nog het nationale sevensprogramma (een Olympische sport) om financiële redenen stopgezet.

Lionel Leugier, coach van Europees kampioen Marseille (mannen), denkt dat beachrugby in Nederland snel uit zijn kinderschoenen groeit. ,,Porto en Marseille hebben een voorsprong, hier gaat het straks beter worden. Maar wat kan je nu verwachten? In Nederland is slechts een toernooi, wij spelen diverse toernooien langs de hele zuidkust van Frankrijk. Logisch dat we een voorsprong hebben. Het grote verschil is dat Nederlandse teams fysiek spelen, niet tactisch. En de beweeglijkheid is er niet."

Quote Het grote verschil is dat Nederland­se teams fysiek spelen, niet tactisch. En de beweeglijk­heid is er niet. Lionel Leugier, Coach Marseille

Daarover kan Rik van Dijk meepraten. De prop van HRC moet zich een beetje voelen als een pinguïn in de Sahara. ,,Dit is niet mijn sport", zegt hij. ,,Dit is voor driekwarten, jongens die fysiek en beweeglijk zijn. Ik ben met mijn 115 kilo veel te log. Ik heb net mijn debuut als international op het veld gemaakt, maar ik word zeker geen international in het beachrugby."

Dat wordt Larissa Fransen waarschijnlijk ook niet. ,,Spijt dat we niet met het sterkste team zijn gekomen, heb ik niet. Maar een keer hiervoor gaan trainen zou voor de volgende editie geen gek idee zijn."