Nostalgie! Fotoserie Parkpop in het Zuiderpark: van schreeuwen bij het WK tot legendarische optredens

oproep Einde van een tijdperk: Stuur jouw herinne­ring in van Parkpop in het Zuiderpark

11:43 Een einde van een tijdperk: Parkpop is vanaf volgend jaar niet meer in het Zuiderpark, maar verhuist naar het Malieveld. Wij willen graag jouw mooiste, leukste, bijzonderste of gekste herinneringen aan het festival in het Zuiderpark horen. Heb je er nog een mooie foto bij? Dan willen we die natuurlijk ook graag zien.