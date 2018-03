Nostalgie: Het Doolhof keert terug in Drievliet

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe versie, die duizend vierkante meter zal bestrijken. De officiële opening is op 27 april. Het Doolhof was in de jaren zestig en zeventig zeer populair.



Er is in de entreehal een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van Drievliet, dat ooit begon als een theetuin met een paar speeltoestellen voor kinderen, maar nu zo'n 350.000 bezoekers per jaar trekt. Met het Doolhof erbij telt het park dit jaar 35 grote attracties.



Tot de laatste week van april is Drievliet alleen in de weekeinden geopend, daarna elke dag tot eind augustus. In september en oktober zijn het weer voornamelijk de weekeinden.