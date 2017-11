Nostalgiekar vrolijkt demente bewoners op

Gebiedsverbod Imam Fawaz Jneid terecht opgelegd

13:59 De omstreden imam Fawaz Jneid mag zich voorlopig niet vertonen in Schilderswijk en Transvaal. De rechtbank in Den Haag heeft vandaag het beroep dat de imam had ingesteld tegen het aan hem opgelegde gebiedsverbod ongegrond verklaard.