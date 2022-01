Nout (11) moet middelbare school kiezen zonder dat hij er ooit is geweest: ‘Het gaat toch om sfeer waarin je je thuis voelt’

Zusje van Kim en Isa had kanker: ‘We waren niet alleen haar, maar ook onze ouders kwijt’

Het zusje van Kim en Isa Schrik kreeg kanker. Ze waren niet alleen haar, maar ook hun ouders tijdelijk ‘kwijt’. Hun zusje lag veel in het ziekenhuis en hun ouders waren vaak met haar bezig. En hoe logisch dat ook is, het is voor broers en zussen van patiëntjes best lastig dat zij een tijd op een tweede plaats staan. ,,Als je ouders al thuis zijn, dan zijn ze met hun hoofd nog daar. Dat is weleens moeilijk.”

22 januari